Метеорный дождь увидели жители Земли

На днях перед жителями Земли развернулось удивительное зрелище – метеорный дождь. Особенно хорошо он был виден..
Дата загрузки: 2022-06-02
В бразильском городе Порту-Алегри метеорный поток засняли две камеры Космической обсерватории Хеллера и Юнга.
[Карлус Фернанду Юнг, директор обсерватории]:
«Этот метеорный дождь представляет собой шлейф обломков кометы Швассмана – Вахмана 3. Наша планета впервые пересекла орбиту этих обломков».
Этот метеорный поток называется Тау-Геркулиды. По словам учёных, за час орбиту Земли пересекали примерно десять тысяч метеоров. Повышенная метеорная активность длилась два часа и стала самой продолжительной в этом году.
Комету Швассмана – Вахмана 3 открыли немецкие астрономы почти сто лет назад. В 1995 году учёные заметили, что её ядро распалось на четыре фрагмента. В 2006-м их было уже 65. Астрономы проанализировали траекторию движения обломков и смоделировали их дальнейшее поведение с учётом влияния других небесных тел. Так они смогли предсказать, что Земля пройдёт через метеорный поток в 2022 и 2049 годах.
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