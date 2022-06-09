В бразильских амазонских лесах продолжают искать двоих людей. Пропали бриатнский журналист и местный эксперт по джунглям...

В бразильских джунглях ищут британского журналиста и его коллегу

В бразильских амазонских лесах продолжают искать двоих людей. Пропали бриатнский журналист и местный эксперт по джунглям.

Дом Филлипс – фрилансер, который пишет для Guardian, Washington Post и других изданий. В последний раз его видели в минувшие выходные с бывшим высокопоставленным чиновником федерального агентства коренных народов фунай Бруно Перейрой.

Они работали над новой книгой, посвящённой коренным народам. В последнее время в их адрес звучали угрозы со стороны местных браконьеров.

Как говорят свидетели, заблудиться мужчины не могли, поскольку очень хорошо ориентировались в местности. Так, Дом прожил в Бразилии последние десять лет.

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Власти направили в джунгли военных и полицию. Они прочёсывают обширный заповедник, площадь которого превышает размер Австрии.

[Эдуарду Алехандре, полицейский]:«Сейчас мы расследуем, связано ли это исчезновение с преступными действиями».

Впрочем, местные правозащитники критикуют силы безопасности за то, что они слишком долго развёртывали поисковые группы.

[Мария Лаура Канину, правозащитница]:«Плохая реакция властей принесла много страданий родственникам, друзьям и тем, кто неустанно борется за защиту лесов Амазонки. Бразильские власти срочно должны активизировать поиски пропавших».

Бразильская полиция уже арестовала мужчину по обвинению в хранении оружия. Но пока нет доказательств, что он связан с исчезновением.

При этом в среду бывшая звезда футбола Пеле опубликовал в Твиттере сообщение о том, что его беспокоит это дело, и что он призывает бразильское правительство активизировать поиски.

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