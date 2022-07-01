«Это мальчик!»: в чилийском зоопарке приветствуют жирафёнка

Это мальчик! В зоопарке чилийской столицы Сантьяго родился жирафёнок. Это сняли на видео. Малыш появился на..
Дата загрузки: 2022-07-01
[Эдуардо Виллалобос, директор зоопарка]:
«Приходите познакомиться с новым членом нашей семьи. Это самец жирафа. Весит почти 100 килограммов. Ростом – почти 2 метра. Мы очень счастливы».
Жирафам угрожает исчезновение. В дикой природе их осталось уже менее 70 тысяч. Основная причина сокращения популяции – потеря среды обитания. В зоопарках мира работают программы по сохранению вида.
[Андреа Каоцци, сотрудница зоопарка]:
«Мы рады. Это результат того, как хорошо наша команда заботится о животных. Рождение жирафа – всегда хорошая новость. Это вид и подвид, которым угрожает исчезновение».
Этот малыш может вырасти до 5 метров высотой и набрать две тонны веса.
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