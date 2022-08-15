Афганская семья остаётся разделённой уже год после захвата власти в стране

Год назад афганская правозащитница Массуда Кохистани сумела сесть на иностранный военный самолёт в аэропорту Кабула и..
Дата загрузки: 2022-08-15
Все попытки вывезти семью за границу были безуспешными. Нет нужных документов, а также денег. Теперь единственная возможность увидеть родных – звонки по видеосвязи.
[Массуда Кохистани, беженка из Афганистана]:
«Я хочу быть рядом с тобой, мама, но не смогу, пока Бог не поможет нам».
Запрещённая в России и других странах террористическая группировка «Талибан»* захватила Кабул в августе прошлого года. Десятки тысяч человек бежали из Афганистана. Массовую эвакуацию организовали США и другие страны.
Массуду, как правозащитницу, пустили на борт самолёта, но все родственники остались на лётном поле.
[сестра беженки из Афганистана]:
«Мы не жалеем об этом, потому что её жизнь была в опасности. Она сама сказала тогда, что лучше покончит с собой, чем попадёт в руки талибов*».
Семью правозащитницы постоянно беспокоят боевики: проверяют, не вернулась ли беженка из Испании.
Массуда живёт в Саламанке недалеко от Мадрида. Периодически выходит на главную площадь города с плакатом: призывает поддерживать афганских женщин и не признавать легитимной новую власть в Афганистане.
Испания предоставила Массуде убежище на пять лет. На работу устроиться пока не может. Живёт на деньги, пожертвованные некоммерческой организацией.
[Массуда Кохистани, беженка из Афганистана]:
«Люди говорят, что за границей как в раю. Они ошибаются. Всё совсем не так. Как жить, если разрушена судьба и нет будущего?»
Впрочем, афганка сдаваться не намерена. Сейчас учит испанский. Также планирует получить степень магистра в области политики и прав человека в Университете Барселоны. Надеется потом найти работу в сфере международной политики. Это, в свою очередь, позволит ей когда-нибудь забрать к себе родных.
[Массуда Кохистани, беженка из Афганистана]:
«Сейчас физически я здесь, но душой – в Афганистане».
• «Талибан» – организация, которая в России признана террористической и запрещена
Короткая ссылка на эту страницу: