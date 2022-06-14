Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о новой находке в амазонских джунглях, где ищут пропавшего британского журналиста..

Дело о пропавшем в джунглях журналисте: в реке нашли останки людей

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Поиски продолжаются. Теперь есть некоторые признаки, что преступные группы сделали с ними что-то нехорошее, потому что в реке нашли человеческие останки. Их направили для анализа ДНК».

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о новой находке в амазонских джунглях, где ищут пропавшего британского журналиста и его коллегу. По словам Болсонару, прошло уже много времени, и шансов найти мужчин живыми всё меньше.

Журналист-фрилансер Дом Филлипс и эксперт по коренным народам Бруну Перейра пропали около недели назад в одном из самых отдалённх районов джунглей. Там они собирали информацию для новой книги о местных аборигенах.

На их поиски направили военных и полицию, а дело приобрело международный резонанс.

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Спасатели говорят, что, прочёсывая лес, они обнаружили сумку с одеждой, брезент и канистру с машинным маслом.

[Барбоса Аморим, полицейский]:

«Родственники говорят, что это его рюкзак с компьютером и другими вещами: носками, рубашками, шортами, рабочим оборудованием».

Филипс и Перейра собирали информацию в джунглях недалеко от границы с Перу и Колумбией. Там проживает самое большое в мире количество коренных жителей. Дикий регион, где скорее действуют не обычные законы, а закон джунглей, привлекает нелегальных лесозаготовителей, шахтёров и охотников, а также банды, которые занимаются контрабандой кокаина.

Новости об исчезновении разнеслись по всему миру. Правозащитные организации, экологи и знаменитости призвали Болсонару активизировать поиски.

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