Венесуэльский мигрант Брайан и его собака Бренди вместе пересекли несколько стран и опасные тропические леса, чтобы..

Венесуэльский мигрант разлучился с собакой, чтобы его пустили в США

Венесуэльский мигрант Брайан и его собака Бренди вместе пересекли несколько стран и опасные тропические леса, чтобы добраться до американо-мексиканской границы. Но здесь друзьям пришлось расстаться.

[Брайан Пинто, венесуэльский мигрант]:

«Когда мы добрались до США, мне сказали, что я должен оставить собаку здесь, потому что ей нельзя со мной переправиться на другую сторону. Власти США многое делают, чтобы нам помочь, но не могут помогать и собакам».

Собаку Брайану подарила мама два года назад перед своей смертью. Бренди была утешением для юного венесуэльца. Юноша оставил её мексиканскому фотожурналисту. Тот обещал о ней позаботиться.

Многие мигранты из Южной и Центральной Америки пересекают границу между мексиканским городом Сьюдад-Хуарес и американским Эль-Пасо в штате Техас, чтобы попасть в США. Убежища ищет много венесуэльцев.

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[Луис Рейес, венесуэльский мигрант]:

«Все эти мигранты, в том числе я, приходят сюда не в поисках лучшей жизни. Мы не ищем материальных благ, не ставим целью помощь деньгами родным. Многие из нас бегут от диктатуры, от кризиса. Я бегу из Венесуэлы от политических преследований».

По данным Мексиканской комиссии по оказанию помощи беженцам, с января по август этого года Мексика получила более 8200 заявок от венесуэльцев на предоставление убежища. По числу мигрантов, бегущих из страны, Венесуэла стоит на четвёртом месте среди других государств Южной и Центральной Америки.

Мягкая миграционная политика Джо Байдена привела к увеличению потока нелегальных мигрантов, которые хотят перебраться в США. В прошлом году их было более миллиона.

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