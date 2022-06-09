Кыргызский танец кара жорго помогает пациентам с заболеваниями лёгких

Кыргызская столица Бишкек может похвастаться захватывающими горными пейзажами. Однако воздух в некоторых её районах далёк от..

Кыргызская столица Бишкек может похвастаться захватывающими горными пейзажами. Однако воздух в некоторых её районах далёк от идеала.

Из-за промышленных предприятий, горящих свалок и печей в домах город часто окутан смогом.

Врачи говорят, что сегодня от хронических заболеваний лёгких страдают десятки тысяч жителей страны. Так, на шесть миллионов кыргызов приходится около 200 тысяч таких больных.

По словам врачей, главная проблема находится в домах людей. Многие отапливают помещения старыми железными печами. В них сжигают не только древесину и уголь, но и любые другие материалы, включая ткань и пластик. Затем сажа из щелей просачивается в жилые помещения.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Талант Сооронбаев, врач]:

«Вот мы говорим о загрязнении воздуха в Бишкеке в окружающей среде. Но это не такая серьёзная проблема, как грязный воздух внутри дома».

Теперь на помощь людям пришли традиции. В одной из больниц страны начали применять народный танец кара жорго. Врачи говорят, что он развивает верхнюю часть тела, включая лёгкие.

[Айджан Таалайбекова, пульмонолог]:

«Мы выяснили, что этот танец помогает пациентам с хроническими заболеваниями лёгких. Потому что когда люди танцут этот танец, участвуют все мышцы, все суставы. <…> Очень много пациентов, больше 200-300 пациентов с хроническими заболеваниями лёгких сказали, что действительно есть улучшения. И они все довольны».

Пациенты говорят, что видят прогресс.

[пациент]:

«Мне поставили диагноз – хроническая обструктивная болезнь лёгких. Я здесь уже неделю. Слава Богу, всё хорошо, есть прогресс».

Кыргызстан планирует добиться того, чтобы кара жорго включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: