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Король Бельгии вернул ритуальную маску властям ДР Конго

Король Бельгии вернул ритуальную маску властям ДР Конго

Король Бельгии Филипп во время визита в Демократическую Республику Конго вернул её народу традиционную маску. По..

Дата загрузки: 2022-06-09

Король Бельгии вернул ритуальную маску властям ДР Конго
Король Бельгии Филипп во время визита в Демократическую Республику Конго вернул её народу традиционную маску. По его словам, это символический жест. На территории нынешней ДР Конго 75 лет существовала колония, которая сначала принадлежала бельгийскому королю Леопольду II, а потом – бельгийскому государству.

[король Бельгии Филипп]:
«Я хотел во время нашего визита в национальный музей и в вашем присутствии вернуть это уникальное изделие, чтобы ваш народ снова открыл его для себя и полюбовался им».

Ритуальная маска принадлежала африканскому народу суку. Несколько последних десятилетий она хранилась в Королевском музее Центральной Африки в Бельгии.

[король Бельгии Филипп]:
«Сегодняшнее событие знаменует символическое начало укрепления культурного сотрудничества между Бельгией и Конго».

Конго стало личным владением Леопольда II в 1885 году. Он управлял им 23 года. В этот период местных жителей жестоко эксплуатировали. В результате убийств, голода и болезней умерло от трёх до десяти миллионов конголезцев.

В 1908 году король продал своё владение бельгийскому государству. Так образовалась колония Бельгийское Конго. Она получила независимость в 60-м году прошлого века. Многие конголезцы хотят, чтобы Бельгия принесла официальные извинения за колонизацию.

В 2020 году король Филипп стал первым высокопоставленным бельгийцем, который выразил сожаление по поводу «страданий и унижений», которые пришлось пережить народу Конго. Однако официальных извинений не последовало.

Впрочем, нынешние власти ДР Конго и многие политики рады визиту короля Бельгии. Они надеются на новые инвестиции, а также на то, что мир снова обратит внимание на вооружённые конфликты на востоке страны.
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