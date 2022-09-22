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350 тысяч деревьев высадят на ферме в Австралии

350 тысяч деревьев высадят на ферме в Австралии

350 тысяч деревьев. Именно столько хотят высадить на этом участке на австралийском полуострове Эйр. Экологичный проект..

Дата загрузки: 2022-09-22

350 тысяч деревьев высадят на ферме в Австралии
350 тысяч деревьев. Именно столько хотят высадить на этом участке на австралийском полуострове Эйр. Экологичный проект – дело рук компании Cassinia. Она купила землю и теперь хочет, чтобы на ней росли местные виды. Цель – помочь в очистке атмосферы и в сокращении выбросов СО2.

[Пол Деттман, глава компании Cassinia]:
«Мы занимаемся довольно крупным проектом прямого посева, площадь которого составляет около 1600 гектаров. 550 гектаров мы выделяем под местные виды в рамках проекта по восстановлению природы».

Землю продала фермер Сесилия Вудфорд. Она владела ей последние 15 лет после смерти мужа.

[Сесилия Вудфорд, бывшая владелица земли]:
«Стоимость собственности больше не рассматривают с точки зрения окупаемости инвестиций в урожай. На самом деле на неё смотрят с совершенно другой точки зрения, помимо её цены».

Проекту помогает организация по защите лесов LandLife. Её представители считают, что изменение климата и утрата биоразнообразия вредят бизнесу.

[Йерун Ван Вин, представитель LandLife]:
«Некоторые наши клиенты – страховые компании. И они понимают, что не смогут проводить какие-либо страховые программы, если повсюду будут происходить стихийные бедствия».

Впрочем, эксперты пока точно не знают, будет ли высадка большого количества деревьев действительно эффективной.

К слову, некоторые учёные придерживаются мнения, что изменение климата вызвано не деятельностью человека, в частности не выбросами СО2. Они считают, что это естественный процесс, который происходит на планете циклично.
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