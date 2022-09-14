Вот такой скелет динозавра вскоре, возможно, украсит чью-то гостиную. Размеры подходят. Высота экспоната – всего один..

Скелет игуанодонта планируют продать за $500 000 на аукционе в Париже

Вот такой скелет динозавра вскоре, возможно, украсит чью-то гостиную. Размеры подходят. Высота экспоната – всего один метр 30 сантиметров, а длина – три метра. Скелет выставит на торги парижский аукционный дом «Бинош и Жикелло».

Окаменелости принадлежат динозавру из семейства игуанодонтов. Их возраст превышает 150 миллионов лет. Ископаемое назвали Зефиром. За него рассчитывают выручить от 400 до 500 тысяч долларов.

Кости игуанодонта нашли три года назад в американском штате Колорадо. Это произошло во время дорожных работ на частной территории. Скелет собрали итальянские палеонтологи.

[Александр Жикелло, аукционист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Конечности этого ящера полностью сохранились. Для динозавров это большая редкость. Обычно конечности крупных динозавров разрушаются, потому что они самые хрупкие».

Игуанодонты появились на Земле 164 миллиона лет назад и вымерли примерно через 100 миллионов лет. Они обитали на всех континентах и питались растительностью.

Аукционисты говорят, что интерес к скелетам доисторических ящеров не ослабевает. Так, в прошлом году американский коллекционер купил окаменелые останки трицератопса за 6,6 миллиона евро. Торги также проводил дом «Бинош и Жикелло».

Скелет игуанодонта выставят на аукцион в Париже 20 октября.

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