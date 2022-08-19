В 1999 году Вики Картер сбил пьяный водитель. «У меня были сломаны бедренные кости. После аварии было несколько сложных переломов ног», – вспоминает женщина. «Я потеряла очень много крови, поэтому врачи сомневались, что я выживу», – добавила она.
После продолжительного лечения Вики выписали домой в инвалидном кресле. 17 лет женщина передвигалась в инвалидной коляске. Вики располнела и стала весить 206 кг. Началась депрессия. Вики решила, что ситуация достигла предела и нужно менять свою жизнь.
Поворотным событием стало знакомство с тренером тренажёрного зала, в котором занималась дочка. Он предложил Вики делать упражнения. «Я ежедневно упорно занималась, сидя в инвалидном кресле, проходя через невыносимую боль, плач, кровь, пот и слёзы, – рассказала Вики. – Меня поддерживали семья, дети и друзья». Она сбросила 60 кг. Затем была операция по шунтированию желудка.
После аварии врачи говорили, что Вики не сможет ходить. Но в 2015 году ей сделали операции по замене коленного сустава обеих ног. После этого способность ходить вернулась. Благодаря диете и физическими упражнениям к 2016 году женщина сбросила более 130 кг.
Сейчас Вики работает персональным тренером в тренажёрном зале. «Если я смогла это сделать, то и вы сможете! Я сделала это, сидя в инвалидном кресле. Нельзя терять надежду и сдаваться», – считает она.
Прикованная 17 лет к инвалидной коляске женщина похудела на 130 кг и снова ходит
В 1999 году Вики Картер сбил пьяный водитель. «У меня были сломаны бедренные кости. После аварии было несколько сложных переломов ног», – вспоминает женщина. «Я потеряла очень много крови, поэтому врачи сомневались, что я выживу», – добавила она.