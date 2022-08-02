Впервые за 200 лет на галапагосском острове Сантьяго родились игуаны. Более 3000 ящериц завезли сюда в..

На галапагосском острове впервые за 200 лет родились игуаны

Впервые за 200 лет на галапагосском острове Сантьяго родились игуаны. Более 3000 ящериц завезли сюда в 2019 году. А сейчас эквадорские учёные обнаружили их потомство разного возраста.

Маленьких игуан измеряют, взвешивают и помечают.

[Луис Ортис, учёный]:

«Мы нашли новорождённых без меток. Значит, популяция размножается в дикой природе. Такого не было с конца XIX века».

По словам учёных, все игуаны на острове здоровы. Они занимают территорию длиной 12 километров и шириной шесть.

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Известно, что в 1835 году Чарльз Дарвин нашёл на Сантьяго большую популяцию игуан. В начале прошлого века Калифорнийская академия наук дважды отправляла сюда экспедиции, но ящериц уже не было.

Игуаны обитают в Северной и Южной Америке, на Антильских и Галапагосских островах, а также на островах Фиджи. Эти ящерицы бывают древесными и наземными. В семействе игуановые насчитывается 25 видов.

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