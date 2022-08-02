fb pixel
Телеканал NTD

На галапагосском острове впервые за 200 лет родились игуаны

На галапагосском острове впервые за 200 лет родились игуаны

Впервые за 200 лет на галапагосском острове Сантьяго родились игуаны. Более 3000 ящериц завезли сюда в..

Дата загрузки: 2022-08-03

На галапагосском острове впервые за 200 лет родились игуаны
Впервые за 200 лет на галапагосском острове Сантьяго родились игуаны. Более 3000 ящериц завезли сюда в 2019 году. А сейчас эквадорские учёные обнаружили их потомство разного возраста.

Маленьких игуан измеряют, взвешивают и помечают.

[Луис Ортис, учёный]:
«Мы нашли новорождённых без меток. Значит, популяция размножается в дикой природе. Такого не было с конца XIX века».

По словам учёных, все игуаны на острове здоровы. Они занимают территорию длиной 12 километров и шириной шесть.

Известно, что в 1835 году Чарльз Дарвин нашёл на Сантьяго большую популяцию игуан. В начале прошлого века Калифорнийская академия наук дважды отправляла сюда экспедиции, но ящериц уже не было.

Игуаны обитают в Северной и Южной Америке, на Антильских и Галапагосских островах, а также на островах Фиджи. Эти ящерицы бывают древесными и наземными. В семействе игуановые насчитывается 25 видов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...