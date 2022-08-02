На галапагосском острове впервые за 200 лет родились игуаны

Впервые за 200 лет на галапагосском острове Сантьяго родились игуаны. Более 3000 ящериц завезли сюда в..
Дата загрузки: 2022-08-03
Маленьких игуан измеряют, взвешивают и помечают.
[Луис Ортис, учёный]:
«Мы нашли новорождённых без меток. Значит, популяция размножается в дикой природе. Такого не было с конца XIX века».
По словам учёных, все игуаны на острове здоровы. Они занимают территорию длиной 12 километров и шириной шесть.
Известно, что в 1835 году Чарльз Дарвин нашёл на Сантьяго большую популяцию игуан. В начале прошлого века Калифорнийская академия наук дважды отправляла сюда экспедиции, но ящериц уже не было.
Игуаны обитают в Северной и Южной Америке, на Антильских и Галапагосских островах, а также на островах Фиджи. Эти ящерицы бывают древесными и наземными. В семействе игуановые насчитывается 25 видов.
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