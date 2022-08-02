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Самый большой в мире швейцарский флаг повесили на горе в Альпах

Самый большой в мире швейцарский флаг повесили на горе в Альпах

Гигантский национальный флаг растянули на альпийском склоне в Швейцарии. Сейчас это самый большой швейцарский флаг в..

Дата загрузки: 2022-08-03

Самый большой в мире швейцарский флаг повесили на горе в Альпах
Гигантский национальный флаг растянули на альпийском склоне в Швейцарии. Сейчас это самый большой швейцарский флаг в мире. Его повесили в честь Национального праздника страны.

[Сара Бёш, организатор]:
«Размеры флага – 80 на 80 метров, площадь – 6400 квадратных метров. Его вешают на склоне горы Сентис уже восьмой раз».

На изготовление флага ушло 600 часов работы. Его вес – 700 килограммов. Флаг вешали 22 человека.

Национальный праздник Швейцарии посвящён основанию Швейцарской Федерации. Его отмечают 1 августа. В этот день многие украшают свои дома флагами.

В 2009 году на горе Сентис повесили флаг размером 120 на 120 метров и весом 1200 тонн. Он провисел три дня, после чего его разорвало сильным ветром.
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