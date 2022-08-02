Гигантский национальный флаг растянули на альпийском склоне в Швейцарии. Сейчас это самый большой швейцарский флаг в..

Самый большой в мире швейцарский флаг повесили на горе в Альпах

[Сара Бёш, организатор]:

«Размеры флага – 80 на 80 метров, площадь – 6400 квадратных метров. Его вешают на склоне горы Сентис уже восьмой раз».

Гигантский национальный флаг растянули на альпийском склоне в Швейцарии. Сейчас это самый большой швейцарский флаг в мире. Его повесили в честь Национального праздника страны.

На изготовление флага ушло 600 часов работы. Его вес – 700 килограммов. Флаг вешали 22 человека.

Национальный праздник Швейцарии посвящён основанию Швейцарской Федерации. Его отмечают 1 августа. В этот день многие украшают свои дома флагами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2009 году на горе Сентис повесили флаг размером 120 на 120 метров и весом 1200 тонн. Он провисел три дня, после чего его разорвало сильным ветром.

Короткая ссылка на эту страницу: