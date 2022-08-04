Мексиканцы приготовили самый длинный сэндвич в мире

В Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Мексиканцы называют его «торта». Начинка состоит..

В Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Мексиканцы называют его «торта». Начинка состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты.

Сэндвич готовили десятки поваров – каждый по собственному рецепту. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд. Это тоже рекорд.

[гостья ярмарки]:

«(Торта) – наше всё! Это любовь и возможность побыть вместе. Дома, когда собирается вся семья, мы готовим сэндвичи и кладём в них любимые ингредиенты».

Гастрономическая ярмарка также даёт возможность поварам рекламировать свой бизнес и увеличивать прибыль.

[Роза Вентура, повар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «С каждым годом ярмарка всё лучше. Это помогает моим работникам и мне компенсировать (расходы) и покрывать потребности нашего бизнеса. Из-за пандемии наше заведение закрылось. Надеемся, что теперь всё восстановится».

Ярмарка, посвящённая сэндвичам, проходит в Мехико уже 17 лет. Обычно её посещают более 300 тысяч гостей.

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