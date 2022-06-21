Новый авианалог в Венгрии возмутил и пассажиров, и авиакомпании

Пассажиры венгерских авиакомпаний, начиная с июля, будут платить часть недавно введённых налогов на непредвиденные расходы. Сборы..
Дата загрузки: 2022-06-21
Налог на авиаперевозки составит 10-25 евро с пассажира. Он вызвал критику со стороны авиакомпаний, которые говорят, что ещё не восстановились после пандемии коронавируса.
Правительство Виктора Орбана пытается сократить бюджетный дефицит. Однако авиакомпании, такие как Ryanair и Wizz Air, говорят, что налог неоправдан, и что он нанесёт ущерб венгерскому туризму и экономике.
Ryanair переложила часть стоимости на пассажиров, даже на тех, кто уже купил билеты.
[пассажиры]:
«У авиакомпаний будет меньше дополнительной прибыли, но возмутительно, что они перекладывают финансовое бремя на пассажиров. <…> Они не должны были перекладывать это на нас. <…> Да, у них будет меньше в плюсе, но им это вряд ли сильно повредит, а для пассажиров это имеет значение».
[пассажир]:
«На мне не сильно скажутся эти дополнительные расходы из-за переноса налога на дополнительную прибыль. Но, очевидно, будут люди, которым это принесёт неудобства, они будут возмущены стоимостью билетов на самолёт».
[пассажир]:
«Цены зависят от них, мы ничего не можем сделать. Это плохо, но как это изменить?»
Правительство уже начало расследование в отношении Ryanair в связи с переносом части расходов на пассажиров.
[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:
«Сейчас мы находимся в ситуации военного времени, проблему нужно решить, поэтому им придётся взять на себя больше бремени, чем обычно. Нельзя опускать его на плечи венгерских семей».
В авиакомпании Wizz Air говорят, что дополнительной прибыли у компании пока нет, и что последние два года она несла убытки.
[Жужа Трубек, представительница Wizz Air]:
«Мы считаем, что цены на авиабилеты могут подняться из-за постоянного роста стоимости топлива, а также из-за недавно введённого налога на авиаперевозки в Венгрии».
Налог на непредвиденные расходы будет действовать два года. Однако его могут продлить.
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