Модель из Южного Судана победила в самом престижном конкурсе в мире

[Майда Джон Питер, победительница конкурса]:

«Моя мечта – помогать молодым моделям в Южном Судане, учить их этой профессии и открыть для них большое агентство».

Победительницей самого престижного в мире конкурса моделей Elite Model Look стала Майда Джон Питер из Южного Судана. Это 39-е мероприятие, организованное международным модельным агентством Elite. В этом году оно проходит в Праге.

Победителем среди мужчин стал Серджи Шань из Испании.

[Серджи Шань, победитель конкурса]:

«Это не моя заслуга. Это энергия и вклад каждого. Майда и все остальные вложили что-то особенное в конкурс. Так что победить мог любой. Я и был уверен, что это будет кто-то другой. Так что это невероятно».

Мероприятие проходит впервые с 2019 года. В нём участвовали тысячи представителей ста разных национальностей. Жюри отобрало 30 финалистов. Победа в конкурсе открывает для моделей широкие возможности в дальнейшей карьере.

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