Модель из Южного Судана победила в самом престижном конкурсе в мире

Победительницей самого престижного в мире конкурса моделей Elite Model Look стала Майда Джон Питер из Южного..
Дата загрузки: 2022-09-01
[Майда Джон Питер, победительница конкурса]:
«Моя мечта – помогать молодым моделям в Южном Судане, учить их этой профессии и открыть для них большое агентство».
Победителем среди мужчин стал Серджи Шань из Испании.
[Серджи Шань, победитель конкурса]:
«Это не моя заслуга. Это энергия и вклад каждого. Майда и все остальные вложили что-то особенное в конкурс. Так что победить мог любой. Я и был уверен, что это будет кто-то другой. Так что это невероятно».
Мероприятие проходит впервые с 2019 года. В нём участвовали тысячи представителей ста разных национальностей. Жюри отобрало 30 финалистов. Победа в конкурсе открывает для моделей широкие возможности в дальнейшей карьере.
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