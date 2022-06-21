Редкую выдру-альбиноса случайно выловили в Ираке

Вот такое редкое существо попалось в сеть иракского рыбака Насера Латифа. Это выдра-альбинос. До этого был..

Вот такое редкое существо попалось в сеть иракского рыбака Насера Латифа. Это выдра-альбинос. До этого был известен только один случай, когда людям удалось увидеть такое животное.

Рыбак назвал выдру Дженни и поселил в вольере на берегу реки Тигр. Он также опубликовал видео в Интернете. Ролик просмотрели два миллиона раз. Посыпались предложения о покупке.

[Махди Лайт, сотрудник организации «Зелёный климат»]:

«Ему предлагали 50 или 75 тысяч долларов за это животное. И мы благодарим рыбака за то, что он не поддался искушению и сохранил выдру, не продав и не обменяв её ни на что, и не позволив вывезти из Ирака».

О находке узнали в иракской природозащитной организации «Зелёный климат». Её сотрудники приехали к рыбаку осмотреть выдру. Молоденькой самке всего четыре месяца.

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В Министерстве окружающей среды Ирака пока решают, как быть с животным: реабилитировать и выпустить в дикую природу или отправить в зоопарк в Багдаде.

Между тем эксперты считают, что выдре-альбиносу нельзя жить на воле.

[Махди Лайт, сотрудник организации «Зелёный климат»]:

«Международный союз охраны природы рекомендует размещать таких животных на охраняемых территориях, поскольку это альбиносы. В дикой природе их поджидает больше опасностей, чем обычных зверей. Альбиносы физически слабее, и у них плохое зрение».

Выдры встречаются почти во всей Европе, кроме Нидерландов и Швейцарии, а также в Азии и Северной Африке. При этом вид считается уязвимым и занесён в Красную книгу. Популяция животных сокращается из-за охоты и применения пестицидов в сельском хозяйстве.

Выдры живут в основном в реках, иногда в озёрах. Питаются рыбой и дополняют рацион грызунами и амфибиями. Порой охотятся на птиц и детёнышей бобров.

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