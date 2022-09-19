Победителей чемпионата мира по танго выбрали в Буэнос-Айресе

20 тысяч зрителей расположились на одном из главных проспектов Буэнос-Айреса. Здесь проходит финал Чемпионата мира по..
Дата загрузки: 2022-09-20
20 тысяч зрителей расположились на одном из главных проспектов Буэнос-Айреса. Здесь проходит финал Чемпионата мира по танго. Танцоры соревнуются в двух категориях: салонное и сценическое танго.
Финалистов отобрали из полутора тысяч участников, которые приехали из 25 стран. В салонном танго победили аргентинские танцоры Синтия Паласиос и Себастьян Боливар.
[Себастьян Боливар, победитель чемпионата]:
«Я всегда говорил друзьям, что хочу оказаться здесь. Сегодня, к счастью, мечта сбылась».
Лучшей в сценическом танго стала также аргентинская пара.
[Констанца Виейто, победительница чемпионата]:
«Это воля случая: мы все были равны и танцевали хорошо. Каждая пара заслуживает победы, потому что все были великолепны».
В сценическом танго на сцену выходит только одна пара, в салонном – несколько. Салонное танго исполняется в стиле 40-х годов. Тот период был «золотым веком» этого танца. А зародилось танго в портовом районе Буэнос-Айреса в конце XIX столетия.
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