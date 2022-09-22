Гонки «солнечных» автомобилей прошли в Африке

«Солнечные» автомобили самых разных конструкций снова выехали на дороги ЮАР. Здесь проходит крупнейшая в Африке международная..
Дата загрузки: 2022-09-25
«Солнечные» автомобили самых разных конструкций снова выехали на дороги ЮАР. Здесь проходит крупнейшая в Африке международная гонка электрокаров, работающих на энергии солнца.
Маршрут пролегает от Йоханнесбурга до Кейптауна. В числе участников африканская команда школьников. Этот проект помог им лучше изучить инженерное дело и математику.
[Класи Бота, капитан команды SolarFlair]:
«Мы запустили программу, которая позволила школьникам сконструировать автомобиль и испытать его на гоночной трассе. Этот проект – хорошая возможность для детей из бедных общин».
Цель мероприятия не только образовательная. Организаторы хотят сделать популярнее возобновляемые источники энергии.
[Мангалисо Гксеша, пилот]:
«Особенно сейчас, когда цены на топливо нестабильные, автомобили на солнечных батареях могут заинтересовать многих людей».
Гонки рассчитаны на восемь дней. Побеждает автомобиль, проехавший самую большую дистанцию. В этом году на первом месте команда из Нидерландов. Её результат – 4228 километров. Второе место заняли бельгийцы. Третье – команда из ЮАР.
Первое соревнование прошло в 2008 году. С тех пор его проводят раз в два года. Для каждой гонки строят новый маршрут.
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