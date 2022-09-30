Засуха убивает редких животных в Кении

Сухой кустарник, выжженная солнцем трава, почти голые деревья и трупы редких животных. Это результат засухи в..

[Эндрю Летура, сотрудник фонда Grevy’s Zebra]:

«Если за три месяца терять 40 зебр, то что же останется от всей популяции?»

Сухой кустарник, выжженная солнцем трава, почти голые деревья и трупы редких животных. Это результат засухи в Кении – сильнейшей за последние четыре десятилетия. С июня по сентябрь здесь умерли 40 редких зебр Греви. В дикой природе их осталось всего 3000. Большая часть обитает в Кении.

В национальном заповеднике «Самбуру» рейнджеры трудятся день и ночь. Заготавливают сено и кормят зебр. Сухую траву поливают патокой с солью и кальцием. Это добавит питательности, но всё равно не спасёт всех животных от голодной смерти.

[Эндрю Летура, сотрудник фонда Grevy’s Zebra]:

«За мной находится стадо, которое мы подкармливаем. Там много жеребят, а также кормящих самок. Если им не помочь, то у них даже не будет молока для детёнышей. Тогда жеребята не выживут».

На юге Кении та же безрадостная картина. В сентябре животных умерло в восемь раз больше, чем обычно в этот период. Также рейнджеры не досчитались 50 слонов. Некоторые погибли, а некоторые пропали без вести.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В смерти слонов повинны не только засуха и браконьерство. Некоторые убиты копьями или застрелены. При этом бивни не тронуты. Эксперты считают, что животные приблизились к деревням, поэтому люди их убили.

Среда обитания слонов сокращается из-за засухи и чрезмерного выпаса скота. Животные в поисках пищи приходят к деревням и съедают посевы.

Следующий сезон дождей должен начаться в октябре. Если осадков не будет, ситуация станет критической.

Короткая ссылка на эту страницу: