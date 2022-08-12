10 тонн мёртвой рыбы выловили из Одры в Польше

Десять тонн мёртвой рыбы уже собрали в реке Одра на юго-западе Польши. На помощь призвали военных..

Десять тонн мёртвой рыбы уже собрали в реке Одра на юго-западе Польши. На помощь призвали военных и пожарных. Всплывает рыба разных видов и размеров, включая больших щук и судаков.

Пробы воды показали, что в ней слишком высокий уровень кислорода. Для речных обитателей это губительно.

Это уже называют экологической катастрофой.

[Беата Гацек, представительница Ассоциации рыболовов]:

«На восстановление воды, популяций рыбы и всей ихтиофауны потребуется не менее десяти лет. Такой катастрофы раньше не было. Мы ещё долго будем ощущать её последствия».

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Специалисты предполагают, что в реку попали химикаты с сильными окислительными свойствами, которые усилились, поскольку водоём обмелел.

Одра образует часть границы между Польшей и Германией. Немцы уже переживают.

[жительница Германии]:

«Это просто ужасно. И особенно ужасно то, что в воду могут сбросить всё что угодно без всякого разрешения».

В мае на Одре в Польше начали строить волнорезы. Кроме того, на реке проходили дноуглубительные работы.

Полиция Бранденбурга начала собственное расследование.

[Кристиан Вольтер, специалист по пресноводным биоресурсам]:

«Одно накладывается на другое. Рыба находится в состоянии стресса. Сыграть свою роль могло что угодно: токсины, органические вещества, строительные или дноуглубительные работы. Что же стало той соломинкой, сломавшей спину верблюду?»

В настоящее время начинается проверка всех предприятий рядом с рекой.

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