10 тонн мёртвой рыбы выловили из Одры в Польше

Десять тонн мёртвой рыбы уже собрали в реке Одра на юго-западе Польши. На помощь призвали военных..
Дата загрузки: 2022-08-12
Пробы воды показали, что в ней слишком высокий уровень кислорода. Для речных обитателей это губительно.
Это уже называют экологической катастрофой.
[Беата Гацек, представительница Ассоциации рыболовов]:
«На восстановление воды, популяций рыбы и всей ихтиофауны потребуется не менее десяти лет. Такой катастрофы раньше не было. Мы ещё долго будем ощущать её последствия».
Специалисты предполагают, что в реку попали химикаты с сильными окислительными свойствами, которые усилились, поскольку водоём обмелел.
Одра образует часть границы между Польшей и Германией. Немцы уже переживают.
[жительница Германии]:
«Это просто ужасно. И особенно ужасно то, что в воду могут сбросить всё что угодно без всякого разрешения».
В мае на Одре в Польше начали строить волнорезы. Кроме того, на реке проходили дноуглубительные работы.
Полиция Бранденбурга начала собственное расследование.
[Кристиан Вольтер, специалист по пресноводным биоресурсам]:
«Одно накладывается на другое. Рыба находится в состоянии стресса. Сыграть свою роль могло что угодно: токсины, органические вещества, строительные или дноуглубительные работы. Что же стало той соломинкой, сломавшей спину верблюду?»
В настоящее время начинается проверка всех предприятий рядом с рекой.
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