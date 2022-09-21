Погребальную камеру возрастом 3300 лет случайно нашли в Израиле

С пещерой Аладдина сравнивают эту погребальную камеру израильские археологи. Её нашли в Национальном парке Пальмахим, когда..

С пещерой Аладдина сравнивают эту погребальную камеру израильские археологи. Её нашли в Национальном парке Пальмахим, когда работающий экскаватор случайно повредил свод.

В пещере обнаружили человеческие останки возрастом 3300 лет. В это время правил Рамсес II – один из величайших фараонов Древнего Египта.

[Гидеон Авни, археолог]:

«Это очень большая пещера размером десять на десять метров, где много захоронений, больших кувшинов, маленьких масляных ламп и изделий из металла. Всё это находится в том же положении, в каком было оставлено более 3000 лет назад».

В камере обнаружили десятки керамических сосудов разного размера, а также бронзовые наконечники стрел и копий. Исследователи установили, что гончарные изделия сделаны в Египте, Сирии, Ливане и других регионах. Это свидетельствует об оживлённой торговле вдоль побережья.

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[Гидеон Авни, археолог]:

«Разные виды керамических и бронзовых изделий свидетельствуют о смеси культур. Мы получили уникальную возможность изучить этот регион и внешние влияния, которые имели место 3000 лет назад».

Вскоре после того как гробница была найдена, из неё похитили несколько древних артефактов. Сейчас вход закрыли. Внутрь попасть невозможно. Погребальную камеру вновь откроют, когда археологи начнут более детальное исследование.

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