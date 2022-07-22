Редкие золотые тигры впервые родились в Пакистане

Шестилетняя тигрица Лара ласково обнимает хозяина. Пакистанец Хассан Хусейн – счастливый обладатель двух редчайших золотых тигрят...
Дата загрузки: 2022-07-22
[Хассан Хусейн, владелец заповедника]:
«Это первый раз, когда их удалось вывести в Пакистане. Очень редкая в мире порода. В Пакистане есть только два взрослых золотых тигра-самца. Один из них у меня, а другой живёт в зоопарке Карачи. Теперь у меня два полосатых тигрёнка, обе самки. Когда они вырастут, я планирую размножать их дальше».
Отец малышей – шестилетний золотой самец. Его окрас более выраженный.
Золотые тигры ещё более редки, чем белые. Вместо чёрных полос – светло-коричневые. Мягкая шерсть цвета шампанского. Необычный окрас – мутация гена. Передаётся по наследству, только если им обладают оба родителя.
[Хассан Хусейн, владелец заповедника]:
«Я воспитывал Лару с младенчества. Потом мы взяли тигра-самца. Когда она выросла, мы их скрестили».
Золотые тигры относятся к подвиду бенгальских. Обычно они крупнее своих сородичей. Впервые из обнаружили в начале XIX века в Индии.
Взрослые тигры съедают до семи килограммов мяса в день. Котята тоже начали расширять свой рацион.
[Хассан Хусейн, владелец заповедника]:
«Они всё ещё питаются материнским молоком. Но начали есть мясной фарш. Присоединяются к матери, когда она ест».
Хассан Хусейн – страстный любитель больших кошек. В его владениях также живёт пара львов, один лев-альбинос и ещё одна пара тигров.
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