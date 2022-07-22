Редкие золотые тигры впервые родились в Пакистане

[Хассан Хусейн, владелец заповедника]:

«Это первый раз, когда их удалось вывести в Пакистане. Очень редкая в мире порода. В Пакистане есть только два взрослых золотых тигра-самца. Один из них у меня, а другой живёт в зоопарке Карачи. Теперь у меня два полосатых тигрёнка, обе самки. Когда они вырастут, я планирую размножать их дальше».

Шестилетняя тигрица Лара ласково обнимает хозяина. Пакистанец Хассан Хусейн – счастливый обладатель двух редчайших золотых тигрят. В мире их всего 30 особей. В конце весны Лара, которую Хассан лично выкормил с двухмесячного возраста, впервые родила котят.

Отец малышей – шестилетний золотой самец. Его окрас более выраженный.

Золотые тигры ещё более редки, чем белые. Вместо чёрных полос – светло-коричневые. Мягкая шерсть цвета шампанского. Необычный окрас – мутация гена. Передаётся по наследству, только если им обладают оба родителя.

[Хассан Хусейн, владелец заповедника]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Золотые тигры относятся к подвиду бенгальских. Обычно они крупнее своих сородичей. Впервые из обнаружили в начале XIX века в Индии.

Взрослые тигры съедают до семи килограммов мяса в день. Котята тоже начали расширять свой рацион.

[Хассан Хусейн, владелец заповедника]:

«Они всё ещё питаются материнским молоком. Но начали есть мясной фарш. Присоединяются к матери, когда она ест».

Хассан Хусейн – страстный любитель больших кошек. В его владениях также живёт пара львов, один лев-альбинос и ещё одна пара тигров.

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