Британский принц Уильям отмечает 40-летие

Британский герцог Кембриджский Уильям 21 июня отмечает своё 40-летие.

Уильям Артур Филип Луи родился в 1982 году. Он был первым ребёнком наследника британского престола принца Чарльза и принцессы Дианы – самой фотографируемой женщины своего поколения.

Королевское положение Уильяма и внешность кинозвезды вскоре привлекли к нему пристальное внимание СМИ. Но отношение Уильяма к папарацци значительно ухудшились в период распада брака его родителей.

В возрасте 13 лет Уильям стал первым будущим монархом, поступившим в колледж Итон. Это эксклюзивная частная школа к западу от Лондона, известная тем, что в ней обучались 19 британских премьер-министров. А 31 августа 1997 года он узнал о гибели своей матери Дианы в автокатастрофе в Париже.

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Мир снова наблюдал за Уильямом во время его ухаживаний за Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Итогом стала их грандиозная свадьба в Вестминстерском аббатстве.

Он вновь показался перед камерами, когда окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, а затем поступил на службу в армию, флот и Королевские военно-воздушные силы.

Наконец, он стал пилотом гражданской санитарной авиации, прежде чем пять лет назад перешёл к выполнению королевских обязанностей.

По прошествии многих лет Уильям и его семья по-прежнему в центре внимания. И на него возлагают всё больше ответственности. В свете преклонного возраста и проблем со здоровьем, 96-летняя королева постепенно передаёт обязанности своему сыну и наследнику принцу Чарльзу.

Это, в свою очередь, отводит Уильяму более важную роль.

[Полин Макларан, историк]:

«Королева становится всё слабее, а Чарльз постепенно выходит на первый план. Это означает, что Уильям также продвигается, чтобы занять его место».

Эксперты говорят, что герцог стремится оставаться актуальным для молодежи и укреплять свою роль в британском обществе.

[Полин Макларан, историк]:

«Его называют будущим монархии. И это важно для её долголетия. Он показывает, что может адаптироваться, и прислушивается к тому, что говорят люди».

Ещё больше ответственности легло на плечи Уильяма, когда его брат Гарри решил уехать в США с женой Меган Маркл и перестать выполнять королевские обязанности.

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