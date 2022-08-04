Биологи спасают редкую рыбу из высыхающей реки Рио-Гранде

Мексиканские биологи подходят к участку высохшего русла реки, где обычно протекает Рио-Гранде – пятая по длине..

Мексиканские биологи подходят к участку высохшего русла реки, где обычно протекает Рио-Гранде – пятая по длине река Северной Америки.

Они надеются спасти как можно больше редкой рыбы до того, как солнце превратит последние участки воды в сухую землю.

Впервые за четыре десятилетия река в мексиканском Альбукерке пересохла. А вместе с ней исчезли почти все серебристые гольяны. Это редкий вид местной рыбы размером с мизинец.

Недавно здесь прошли дожди. Но экологи говорят, что этого недостаточно, чтобы восстановить экосистему. Годы засухи и палящие температуры уничтожают последнюю среду обитания рыбы.

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[Томас Архдикон, биолог]:

«Последние три года засуха была то умеренной, то сильной. Мне кажется, в процессе восстановления мы движемся назад, а не вперёд».

Серебристый гольян когда-то обитал по всему течению реки Рио-Гранде длиной все 3862 километра, а также в её притоках. Но сегодня эта крошечная рыбка осталась лишь на участке в 330 километров.

Биологи вылавливают гольяна из луж сетями. Потом перемещают в более глубокие места. Выживаемость рыбы после такой операции небольшая – всего 5%. Но сидеть сложа руки тоже нельзя.

[Томас Архдикон, биолог]:

«Если мы не вытащим рыбу из луж, она точно умрёт от засухи. Мы даём ей шанс на выживание».

Эксперты говорят, что для спасения Рио-Гранде нужно искать источники воды. Например, перестать орошать пастбища для лошадей. Однако для местных жителей это тоже критически важная отрасль, которая позволяет выживать сотням семей.

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