Похороны экс-премьера Синдзо Абэ в Японии: приехали главы государств и правительств

Цветы, молитвы и залп из 19 орудий. Так в Японии прошли государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ...

Цветы, молитвы и залп из 19 орудий. Так в Японии прошли государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ. На церемонию приглашены 4300 высокопоставленных гостей из разных стран. В их числе 34 действующих и 14 бывших глав государств.

Попрощаться с убитым политиком прибыли вице-президент США Камала Харрис, премьер Индии Нарендра Моди, премьер-министры Австралии, Сингапура, Южной Кореи, глава Европейского совета Шарль Мишель и другие.

Глава правительства Японии произнёс прощальную речь.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Синдзо Абэ был убит на предвыборном митинге 8 июля. В него выстрелил мужчина, который обвинял экс-премьера в связях с Церковью объединения. По словам нападавшего, религиозная организация разорила его семью.

Вслед за этим в Японии начали разоблачать связи между церковью и законодателями из правящей Либерально-демократической партии, которую когда-то возглавлял сам экс-премьер. Правительства некоторых стран, включая Россию, причисляют её к деструктивным сектам.

Между тем похороны Абэ стали в Японии первыми государственными за последние 55 лет. Они стоили казне 11,5 миллионов долларов США. В итоге не обошлось без уличных протестов. Однако мероприятия всё равно состоялись.

Проститься с Абэ пришли тысячи японских граждан. Люди выстроились в очередь ранним утром. Стоят по три часа, чтобы возложить цветы к временному мемориалу и помолиться.

[жительница Токио]:

«Я думала, что приду рано, но уже собралось много людей. Я слышала, что мнения по поводу государственных похорон разделились. Многие выступили против. Но когда наступил день похорон, люди всё равно пришли, чтобы выразить соболезнования».

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром. Первый раз ровно год, второй – восемь лет. Он занимал эту должность дольше всех в истории страны.

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