Выборы в парламент Италии: предварительно победили правоцентристы

На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, в которую входят партии «Братья Италии», «Лига» и..

На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, в которую входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия». Она набрала более 44% голосов. При этом ведущей политической силой стали «Братья Италии». Они заручились поддержкой 26% избирателей.

Ожидается, что лидер партии Джорджа Мелони станет кандидатом на пост премьер-министра Италии.

[Джорджа Мелони, лидер партии «Братья Италии»]:

«Если нас призовут руководить этой страной, мы сделаем это для всех итальянцев. Наша цель – объединить нацию».

Левоцентристская коалиция партий набрала только 26% голосов. А её главную политическую силу, Демократическую партию, поддержали менее 20% избирателей. Популистская партия «Движение пяти звёзд» набрала около 15% голосов. Явка на выборах составила 64%.

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Первое заседание парламента запланировано на 13 октября. Новое правительство может быть сформировано к концу месяца. Ему сразу придётся решать экономические проблемы, включая резкое повышение цен на энергоносители.

[житель Рима]:

«В целом я доволен. Самое важное, что у победившего есть шанс сформировать правительство». [житель Рима]:

«Я не голосовал за «Братьев Италии», поэтому не особо радуюсь. Думаю, правоцентристское правительство долго не продержится. Между партиями коалиции слишком много внутренних разногласий».

В 2008 году Джорджа Мелони стала самым молодым министром Италии, возглавив Министерство по делам молодёжи. Тогда ей был 31 год. Если сейчас её назначат главой правительства, то она станет первой женщиной – премьер-министром страны.

Парламент предыдущего созыва был распущен в июле после отставки премьера Марио Драги.

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