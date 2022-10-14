В Ираке спустя год тупика избрали президента

Иракский парламент избрал курдского политика Абдула Латифа Рашида президентом. А тот сразу назвал кандидата в премьер-министры – Мохаммеда Шиу ас-Судани. Так завершился год политического тупика после национальных выборов в октябре прошлого года.

Пост президента, традиционно занимаемый курдом, считается в основном церемониальной должностью. Но голосование за Рашида стало ключевым шагом на пути к формированию нового правительства, чего не удавалось сделать много месяцев.

78-летний Рашид был министром водных ресурсов Ирака с 2003 по 10 год. Инженер с британским образованием победил бывшего президента Бархама Салиха, который баллотировался на второй срок.

А Судани, которого он выдвинул на пост премьера, – кандидат от крупнейшего парламентского блока. Ранее он занимал пост министра по правам человека Ирака, а также министра труда и социальных дел. Теперь у него есть 30 дней, чтобы сформировать кабинет и представить его в парламент на утверждение.

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[Мохаммед Шиа ас-Судани, кандидат в премьер-министры Ирака]:

«Я сделаю всё возможное, чтобы сформировать сильное и целеустремлённое правительство, назначив профессиональных и честных личностей, способных выполнять свои обязанности. Мы также будем стремиться к проведению свободных и справедливых местных выборов в прозрачной избирательной среде».

Президента удалось избрать с четвёртой попытки. Это произошло после того, как зеленую зону иракской столицы обстреляли ракетами. Пострадало не менее десяти человек, в том числе сотрудники силовых структур. Подобные атаки происходили и в сентябре, когда парламент голосовал за нового спикера.

Во время выборов в прошлом году победил популистский шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр. Однако он не смог собрать большинство для формирования правительства.

В августе Садр отозвал более 70 своих депутатов и заявил, что уйдёт из политики. Это спровоцировало самое жестокое насилие в Багдаде за много лет. Тогда его сторонники штурмовали правительственный дворец и вступали в стычки с конкурирующими шиитскими группировками.

Согласно системе разделения власти, призванной избежать межконфессионального конфликта, президентом Ирака является курд, премьер-министром – шиит, а спикером парламента – суннит.

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