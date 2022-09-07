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Грузии предоставят статус кандидата в члены ЕС только после проведения реформ

Грузии предоставят статус кандидата в члены ЕС только после проведения реформ

Евросоюз призвал Грузию быстрее проводить реформы в таких сферах, как верховенство закона, независимость правосудия и свобода..

Дата загрузки: 2022-09-07

Грузии предоставят статус кандидата в члены ЕС только после проведения реформ
Евросоюз призвал Грузию быстрее проводить реформы в таких сферах, как верховенство закона, независимость правосудия и свобода СМИ. Только после этого ей предоставят статус кандидата в члены ЕС.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Как всегда, амбиции сопровождаются обязанностями. Нужно продолжать проводить реформы, особенно в 12 приоритетных сферах, определённых Еврокомиссией».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сделал своё заявление после встречи с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили в Брюсселе.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«В некоторых ключевых сферах деятельность Грузии в последнее время вызвала некоторую озабоченность. Это судебная система, верховенство закона и свобода СМИ. Эти области очень важны для европейских ценностей и принципов. Мы рассчитываем, что Грузия устранит существующие недостатки».

На июньском саммите лидеры ЕС предоставили статус кандидатов Украине и соседней Молдове. А Грузии сказали, что она получит такой же статус, если выполнит дополнительные условия.

Ссылаясь на напряжённый политический кризис в стране, Боррель также призвал грузинское общество преодолеть разногласия в политике и договориться на всех уровнях, особенно в вопросе вступления в блок.
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