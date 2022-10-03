Бразилию ждёт второй тур президентских выборов

Бразилию ждёт второй раунд президентских выборов после неожиданных результатов первого тура. Нынешний глава государства Жаир Болсонару..
Дата загрузки: 2022-10-03
Лула лидирует, набрав более 48% голосов избирателей. У Болсонару – чуть более 43%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства, 30 октября в стране пройдёт второй тур, в котором голосовать будут только за двух соперников.
Социалист Лула был президентом с 2003 по 2010 год. Ещё до голосования несколько опросов показывали, что он опередит ультраправого Болсонару на 10-15%. Однако разрыв оказался намного меньше.
Болсонару подверг сомнению опросы, заявив, что они не отражают энтузиазма, который он наблюдал во время предвыборной кампании. Он также раскритиковал целостность бразильской системы электронного голосования.
[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:
«Я понимаю, что люди голосовали за перемены. Но некоторые перемены могут сделать только хуже. Мы пытались показать это в кампании, но часть населения этого не поняла. Мы всё проанализируем».
Лула оптимистично отозвался о результате, заявив, что это только отсрочит его победу и что он с нетерпением ждёт встречи лицом к лицу с Болсонару в ходе дебатов.
[Лула да Силва, кандидат в президенты Бразилии]:
«К разочарованию некоторых, у меня есть ещё 30 дней на предвыборную кампанию. Я люблю участвовать в кампаниях, люблю выходить на улицу, люблю участвовать в митингах, люблю садиться в машину и дискутировать с бразильским обществом».
Лула да Силва, если его изберут, обещает улучшить положение самых бедных слоёв общества. На этом он и строил свою предвыборную кампанию. Болсонару делает акцент на создании рабочих мест, особенно для молодёжи и женщин, а также на освобождении большей части населения от подоходного налога.
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