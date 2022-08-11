Премьер Японии уволил семерых министров

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил семерых министров. Так он попытался дистанцировать свой Кабинет от «Церкви объединения»...

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил семерых министров. Так он попытался дистанцировать свой Кабинет от «Церкви объединения». Как выяснилось, уволенные чиновники были с ней связаны, что вызывало всё больше недовольства в обществе.

Эта связь политиков из правящей Либерально-демократической партии оказалась в центре внимания после убийства Синдзо Абэ. В бывшего премьера выстрелил мужчина, утверждавший, что «Церковь объединения» разорила его семью. Абэ, как предполагается, спонсировал организацию.

Церковь основали в середине прошлого столетия в Южной Корее. Сейчас у неё около шести миллионов последователей по всему миру. В России и нескольких других странах она причисляется к деструктивным сектам.

Среди чиновников, которые потеряли свои посты, министр обороны Нобуо Киси – младший брат Абэ.

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Критики говорят, что японские политики спонсировали «Церковь объединения», чтобы получить больше голосов на выборах.

Нынешний премьер Фумио Кисида говорит, что никак не связан с религиозной группой.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Что касается процесса формирования политики Либерально-демократической партии Японии, то я скажу, что «Церковь объединения» не оказала на неё никакого неправильного влияния».

Стоит отметить, что ключевые члены Кабинета, такие как генеральный секретарь правительства, глава МИД, министр финансов и министр транспорта сохранили свои посты.

Сейчас рейтинг одобрения Фумио Кисиды среди японцев – самый низкий с октября прошлого года, когда премьер вступил в должность. Помимо скандала с религиозной группой недовольство людей вызывают экономический кризис и растущая инфляция.

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