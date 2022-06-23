Первый случай: в Южной Корее выявили оспу обезьян

Южная Корея подтвердила свой первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Как сообщают в Агентстве по контролю..

[Пэк Кён Нан, глава санитарно-эпидемиологического агентства]:

«После проверки двух случаев с подозрением на оспу обезьян у одного южнокорейца оказался положительный результат на вирус».

Южная Корея подтвердила свой первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Как сообщают в Агентстве по контролю и профилактике заболеваний, симптомы проявились у южнокорейца, который приехал домой из Германии.

Агентство уже повысило уровень опасности в отношении инфекционного заболевания до второго из четырёх возможных. Оно обещает усилить карантин для людей, прибывающих из стран, где выявили много случаев.

[Пэк Кён Нан, глава санитарно-эпидемиологического агентства]:

«Корейское Агентство по контролю и профилактике заболеваний настаивает на использовании безопасных вакцин и методов лечения возможных случаев оспы обезьян и на их дополнительном внедрении».

Ко второй категории в стране причисляют 22 вируса, включая COVID-19, холеру и ветряную оспу.

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Между тем, ВОЗ должна решить, следует ли объявить растущее число случаев оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Распространяемый штамм вируса относится к менее вирулентному типу, чем тот, который встречается в Центральной Африке. Он пока не привёл к смертельным случаям за пределами континента. Однако его стремительное распространение в развитых странах вызывает большие опасения.

Сейчас оспа обезьян выявлена в 42 странах мира. Только в одной Великобритании случаев уже почти 800.

Считается, что большему риску подвержены мужчины нетрадиционной ориентации. Однако пока точно не подтверждено, что вирус передаётся половым путём. Учёные уверены, что заразиться можно при контакте с кожей заболевшего.

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