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Снова протесты: активисты требуют новых выборов на Шри-Ланке

Снова протесты: активисты требуют новых выборов на Шри-Ланке

Протесты на Шри-Ланке вспыхнули с новой силой. Людей не пугают даже жёсткие меры подавления демонстраций. На..

Дата загрузки: 2022-08-10

Снова протесты: активисты требуют новых выборов на Шри-Ланке
Протесты на Шри-Ланке вспыхнули с новой силой. Людей не пугают даже жёсткие меры подавления демонстраций. На улицах Коломбо – сотни активистов. Главные требования – уход нового президента и роспуск парламента.

Протесты на Шри-Ланке не утихают почти пять месяцев. Причиной стал экономический кризис – самый тяжёлый с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году.

В стране почти закончилась валюта. Нечем оплачивать импорт топлива, удобрений, продуктов и лекарств. В экономических бедах люди винят семейный клан бывшего президента Готабаи Раджапаксы. Его братья занимали высокие должности в правительстве. Один был министром финансов. При нём экономика страны стала разваливаться.

9 июля протестующие штурмом взяли резиденции президента и премьер-министра Ранила Викрамасингхе и потребовали отставки всего высшего руководства. Раджапакса бежал в Сингапур. 20 июля парламент избрал главой государства Викрамасингхе – соратника экс-президента.

Люди недовольны этим назначением, поскольку требовали ухода Викрамасингхе ещё во время захвата правительственных зданий.

Сейчас они призывают сформировать временное правительство, а затем провести честные выборы.

[Ранджан Сенанаяке, профсоюзный лидер]:
«Профсоюзы не прекратят уличные протесты, если власти продолжат подавлять протестующих, не выполняя их требований. Проведите реформы и облегчите жизнь людям».

Кроме того, активисты требуют отменить чрезвычайное положение, прекратить аресты протестующих и освободить всех задержанных.
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