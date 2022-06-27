Саммит «Большой семёрки» проходит на юге Германии

Улыбки на лицах во время группового фото на фоне живописных Альп. В немецком Крюне завершился первый..

Улыбки на лицах во время группового фото на фоне живописных Альп. В немецком Крюне завершился первый день саммита «Большой семёрки». Сюда приехали самые высокопоставленные гости: президенты США и Франции, канцлер Германии. премьер-министры Великобритании, Японии, Италии и Канады. В мероприятии по-традиции также участвуют лидеры ЕС.

В ходе встреч участники хвалили единство группы. Они объявили о мобилизации 600 миллиардов долларов к 2027 году. Это инициатива в области инфраструктуры и устойчивого развития.

Они также выразили обеспокоенность по поводу надвигающегося финансового кризиса, поскольку рост экономик замедляется, а инфляция стремительно растёт.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]:

«Все участники обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся: падением темпов роста в некоторых странах, стремительной инфляцией, нехваткой сырья, сбоями в поставках. Это серьёзные проблемы».

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А США объявили, что в ближайшие пять лет хотят привлечь 200 миллиардов долларов частных и государственных средств для создания инфраструктуры в развивающихся странах.

О своей программе Джо Байден впервые заговорил ещё в прошлом году. Теперь её запускают официально под названием «Партнёрство для глобальной инфраструктуры и инвестиций».

Так G7 хочет противодействовать многотриллионному проекту Китая «Один пояс, один путь». Его в 2013 году основал председатель КНР Си Цзиньпин. Он включает инициативы в области развития и инвестиций более чем в 100 странах, в том числе строительство железных дорог, портов и автомагистралей.

Между тем, Байден на встрече лидеров «Большой семёрки» также пообещал сосредоточиться на проектах по защите климата, развитию систем здравоохранения и на расширении цифровой инфраструктуры.

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