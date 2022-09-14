На этом кукурузном поле в пригороде Чикаго потеряться не страшно, а весело. Именно этим здесь все..

Самый большой в мире: лабиринт на кукурузном поле в США посвятили Джеймсу Бонду

[Джордж Ричардсон, совладелец фермы развлечений]:

«Мы находимся в 100 километрах от Чикаго, и в пригороде живёт столько людей. Здесь миллионы разных развлечений. Мы решили немного выделиться и создали самый большой лабиринт на кукурузном поле в мире».

На этом кукурузном поле в пригороде Чикаго потеряться не страшно, а весело. Именно этим здесь все и занимаются, ведь это настоящий лабиринт.

В этом году рисунок на поле посвятили 60-летней годовщине самого известного киношного секретного агента.

[Джордж Ричардсон, совладелец фермы развлечений]:

«11 гектаров территории и 16 километров дорожек, из которых состоит удивительный рисунок. Каждый год тема новая. В этот раз мы решили посвятить изображение 60-летию Джеймса Бонда».

Но как создали такой рисунок? Ричардсон говорит, что лабиринт сделан с использованием высокотехнологичных кукурузных сеялок, оснащенных GPS и специальными клапанами-отсекателями. Благодаря им можно создать узор с самыми мелкими деталями.

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[Джордж Ричардсон, совладелец фермы развлечений]:

«Очень необычно рисовать на кукурузном поле. Используется «кисть» шириной почти в два метра. Это интересный процесс».

А если лабиринт будет недостаточно интересен для поклонников агента 007, тогда их точно привлечёт автомобиль Aston Martin 2002 года. Его выставят на ферме в первые выходные после открытия. Машину использовали в фильме о Бонде «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном в главной роли.

Персонаж Джеймса Бонда, или агента 007, впервые придумал писатель Ян Флеминг в 1953 году.

Теперь имя Бонда стало нарицательным благодаря популярным книгам и фильмам.

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