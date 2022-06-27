На празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрались 1,2 млн человек

Бригантина под алыми парусами и красочное пиротехническое шоу. В городе на Неве вновь отметили праздник выпускников...

Бригантина под алыми парусами и красочное пиротехническое шоу. В городе на Неве вновь отметили праздник выпускников. В этот раз здесь собрались более миллиона 200 тысяч человек. 65 тысяч из них – вчерашние школьники.

В этом году изменился маршрут бригантины. Раньше судно шло со стороны Летнего сада до Эрмитажа. В этот раз оно вошло в акваторию Невы между Петропавловской крепостью и Эрмитажем со стороны Васильевского острова.

Праздник выпускников зародился в 1968 году. Тогда инициаторами стали сами школьники. В 69-м он прошёл уже официально. Но через десять лет торжества отменили. Советское руководство боялось проблем из-за большого скопления молодёжи. Впрочем, в Сестрорецке праздник проходил до 91-го года.

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В 2005-м праздник «Алые паруса» вновь провели на Неве на Дворцовой набережной. С тех пор он проходит ежегодно. В наши дни «Алые паруса» – это грандиозный мультимедийный спектакль на открытой воде, один из крупнейших в мире.

В роли знаменитой бригантины выступает судно, которое купили специально для этой цели. Бриг способен ходить под парусами быстрее, чем на двигателе. Площадь его парусов – 900 квадратных метров.

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