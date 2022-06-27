Верховный суд США отменил закон, который разрешал аборты

[Роберт Джеффресс, пастор]:

«В 2016 году евангельские христиане объединились с консервативными католиками и избрали президента, который сдержал своё обещание и назначил в Верховный суд трёх консервативных судей, выступающих за жизнь. Слава Богу, и спасибо президенту Дональду Трампу».

Похвала и слова благодарности звучат в баптистской церкви Далласа штата Техас. Здесь празднуют исторический вердикт Верховного суда США. В пятницу он отменил так называемое Решение Роу против Уэйда 1973 года, которое разрешало американкам делать аборты примерно до седьмого месяца беременности.

Техас – один из 13 штатов США, которые за последние месяцы утвердили так называемые триггерные законы, запрещающие или строго ограничивающие аборты. Триггерные означает, что они должны были вступить в силу только после отмены решения Роу против Уэйда.

Вердикт Верховного суда ограничил аборты примерно в половине из 50 штатов страны.

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В целом Техас – ведущий штат, который вёл активную борьбу против абортов. В прошлом году этот оплот республиканцев принял самый строгий на то время закон о запрете прерывания беременности. Это вдохновило другие законодательные органы страны сделать то же самое.

Так, согласно нему, с сентября в стране начал действовать запрет на аборты с шести недель беременности. А с отменой решения Роу против Уэйда прерывание беременности здесь запрещено с зачатия. Исключения нет даже в случаях изнасилования, инцеста или серьёзной аномалии плода. Существует лишь одно исключение: для беременных, у которых есть угроза смерти или существенного ухудшения здоровья.

Закон также позволяет налагать штрафы на лица, которые помогают женщинам получить доступ к услугам по прерыванию беременности. Среди них водители Uber. А вот врачам, которые делают аборты, грозит пожизненный срок.

Отношение американцев к вопросу абортов резко полярное. Либералы и демократы считают, что женщины имеют право решать, как распоряжаться своим телом. Республиканцы и консерваторы уверены, что никто не вправе отбирать жизнь, дарованную Богом, и что ребёнок считается полноценной жизнью сразу после зачатия.

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