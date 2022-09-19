Их не было 70 лет: гепарды снова появились в Индии

Гепарды – быстрейшие наземные животные на планете – возвращаются в Индию. Они вымерли здесь 70 лет..
Дата загрузки: 2022-09-20
Гепарды – быстрейшие наземные животные на планете – возвращаются в Индию. Они вымерли здесь 70 лет назад. Теперь популяцию решили возродить. Из Намибии привезли восемь хищных кошек. Пока они будут жить в национальном парке Куно в центре страны. Площадь заповедника – 5000 квадратных километров.
Нескольких гепардов выпустил из клеток премьер-министр Нарендра Моди.
[Нарендра Моди, премьер-министр Индии]:
«Когда гепарды снова распространятся в национальном парке Куно, местная экосистема восстановится. Биоразнообразие будет увеличиваться. Также начнёт процветать экотуризм».
Несколько месяцев гепарды будут привыкать к новым условиям. Если всё пройдёт гладко, то в октябре сюда привезут ещё 12 хищников из Южной Африки. Всего в Индии планируют поселить 40 гепардов. Стоимость проекта – одиннадцать миллионов долларов.
У гепардов стройное и мускулистое тело. Эти хищники способны за три секунды развивать скорость 110 километров в час.
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