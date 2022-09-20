Ядовитая змея забралась под сиденье скутера в Индии

Винная змея вызвала переполох в индийском городе Маюрбхандж. Она забралась под сиденье скутера, а перед этим..

Винная змея вызвала переполох в индийском городе Маюрбхандж. Она забралась под сиденье скутера, а перед этим напугала местных жителей.

Рептилия упала с дерева рядом с аптекой и решила заползти внутрь. Фармацевты вызвали по телефону ловцов змей.

[Сумья Саданги, змеелов]:

«Мы попытались немного напугать змею, и она уползла из аптеки, но залезла на скутер. Мы пошли её ловить».

После недолгих поисков рептилию нашли под сиденьем мопеда. Потом её выпустили в дикую природу.

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Винные змеи редко встречаются в Индии. Они относятся к семейству ужеобразных, однако ядовиты. Людей кусают редко, но их яд смертелен, хотя действует не сразу. Противоядия пока нет.

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