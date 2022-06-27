Коллекционер показал колониальное прошлое Гонконга в частном музее

Поднявшись по ступенькам с хронологией ключевых исторических событий Гонконга, Брайан входит в зал своего частного музея...

Поднявшись по ступенькам с хронологией ключевых исторических событий Гонконга, Брайан входит в зал своего частного музея. Здесь много старых картин, газетных вырезок и других памятных вещей из колониального прошлого города.

42-летний бизнесмен поставил перед собой задачу сохранить артефакты, связанные с историей города-государства.

Эпоха, когда Гонконг был британской колонией, длилась 156 лет. Завершилась в 1997-м, когда Лондон передал город под управление Пекина. Теперь коммунистические власти КНР пытаются всё больше превратить демократический остров в подобие материкового Китая.

Брайан собирает свою коллекцию с 15 лет. Постепенно она переросла в целый музей.

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[Брайан Он, владелец музея]:

«Независимо от того, хорошее оно или плохое, из прошлого всегда можно извлечь уроки».

Когда Брайан был подростком, его бабушка подарила ему медаль, которая когда-то принадлежала британскому солдату, проходившему службу в Гонконге. С неё и началось его увлечение колониальными вещами.

В двухэтажном музее, который открылся в центре Гонконга в прошлом году, выставлены военные медали, королевские портреты, марки, банкноты и листовки колониального правительства. Также есть сувенирный магазин.

[Брайан Он, владелец музея]:

«Здесь вы узнаете, почему наш город был построен и как он был построен. Возможно, в его истории есть тёмная и светлая стороны, но здесь вы узнаете факты из двухвековой истории этого маленького острова».

Тема колониального прошлого Гонконга для Пекина довольно чувствительна. С момента передачи острова под управление КНР Китай всё больше распространял здесь своё влияние.

Несмотря на то, что по договору на острове должна сохраняться демократическая форма правления, компартия приняла здесь закон о нацбезопасности. Он позволяет преследовать оппозиционных политиков, активистов и правозащитников.

Впрочем, Брайан уверен, что его коллекция не будет раздражающим фактором.

В этом году 1 июля исполнится 25 лет с момента передачи Гонконга под управление КНР.

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