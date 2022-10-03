Сезон дождей в Судане стал причиной гибели десятков людей и затопления тысяч домов. При этом бедствие..

Змеи и скорпионы стали чаще кусать людей в сезон дождей в Судане

Сезон дождей в Судане стал причиной гибели десятков людей и затопления тысяч домов.

При этом бедствие принесло и другую угрозу – змей и скорпионов.

В то время, как уровень воды в Ниле повышается и грозит затопить многие деревни, люди всё чаще страдают от укусов пресмыкающихся и членистоногих.

Исследовательский центр в Хартуме сообщает, что в деревнях теперь постоянно замечают больших змей, таких как кобры. По меньшей мере, один человек умер от укуса змеи. Однако неподтверждённых случаев может быть больше.

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Теперь специалисты центра организовали команду, которая реагирует на звонки и помогает людям. Так, она приезжает на места и отлавливает змей.

[Манал Сиам, сотрудница исследовательского центра]:

«Их стало больше по трём возможным причинам. Основная – это изменение климата. Осенью теперь мы видим наводнения и проливные дожди, а летом – высокие температуры».

Другой причиной называют добычу полезных ископаемых на берегах Нила. Скорпионы водятся в песчаных горных районах, поэтому добыча и разведка заставляют их бежать в более безопасные места.

[Манал Сиам, сотрудница исследовательского центра]:

«Третья причина – это то, что скорпионы размножаются больше, когда чувствуют угрозу».

Серьёзнее всего то, что в Судане нет нужных противоядий, которые нейтрализуют яд змей и скорпионов, обитающих в стране. Препараты импортируют из Индии, и их объём ограничен.

По данным ООН, в этом году более 150 тысяч человек пострадали по всему Судану от наводнений. Это вдвое больше, чем во время сезона дождей в 2021.

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