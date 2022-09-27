Как очевидцы нападения аллигатора спасали дрессировщицу

День рождения пятилетнего ребёнка родители решили провести в зоопарке в штате Юта в США. Дрессировщица Линдси Булл рассказывала детям про аллигатора. Родители и дети стояли за прозрачной перегородкой.



Когда женщина вытянула руку, чтобы покормить аллигатора, он схватил её и утащил в вольер. Рептилия становилась всё агрессивнее и начала крутить Линдси в воде. Этот манёвр известен как «смертельный бросок». Рептилия могла оторвать женщине руку. Детей быстро увели с места происшествия.



Донни Уайзман был рядом вместе с женой и ребёнком. Он бросился в воду и прыгнул на спину аллигатора, пытаясь прижать ко дну. Пока мужчина контролировал движения рептилии, Линдси спокойно давала ему указания. В это время другой мужчина размахивал руками, отвлекая аллигатора. Линдси удалось высвободить руку из пасти, и дрессировщицу вытащили из воды.



Затем, следуя указаниям женщины, мужчина благополучно выбрался из аквариума. Одна мама оказала первую помощь пострадавшей. Линдси увезли в больницу. Она рассказала, что хирург-ортопед обещает полностью восстановить руку.

Линдси поблагодарила Донни и других родителей за помощь. Она считает их героями. «Мне очень повезло, что эти люди оказались рядом, – сказала Линдси. – Я хочу поблагодарить всех, кто протянул мне руку помощи. Это помогло выздороветь быстрее». Жена Донни сняла происшествие на камеру, смотрите видео.

