Испания смещает свою международную политику в сторону нелегальной миграции

Они пытались добраться до Европы, но поплатились жизнью. Смерть более 20 человек при попытке пересечь границу..
Дата загрузки: 2022-06-28
Смерть более 20 человек при попытке пересечь границу испанского североафриканского анклава Мелилья в пятницу напомнила об опасности морских и сухопутных миграционных путей. Мигранты погибли от давки.
Теперь же Испания надеется, что её новая стратегия убережёт нелегальных искателей убежища от смерти.
[Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании]:
«Мы не можем допустить, чтобы Средиземное море в районе Ливии, Марокко и других стран, а также Атлантический океан и путь между Африкой и Канарскими островами превратились в огромные могилы, где каждый год умирают тысячи людей».
В некоторых регионах Африки усугубился голод из-за нарушения поставок украинского зерна. Испания, её южные соседи и официальные лица ЕС всё больше обеспокоены тем, что ситуация спровоцирует новый поток мигрантов из Сахеля, а также регионов южнее Сахары.
Говорят, цифры уже растут. По неофициальным данным, премьер-министр Педро Санчес уже возродил миграционную политику, законсервированную предыдущими правительствами.
Страна будет работать с африканскими партнёрами, чтобы сдержать миграцию и устранить коренные причины бегства людей, такие как нестабильность экономик и изменение климата.
[Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании]:
«Мы хотим установить хорошие отношения со всеми соседями. И мы совместно будем решать те проблемы, с которыми не сможет справиться в одиночку ни одно даже самое сильное государство».
Как ожидается, на предстоящем саммите НАТО в Мадриде Испания постарается получить доступ к более обширным разведывательным данным, связанным с миграцией.
Она также хочет заручиться поддержкой для защиты от так называемых гибридных угроз. Имеются в виду случаи, когда враждебно настроенные страны используют нелегальную миграцию как рычаг давления.
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