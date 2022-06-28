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Испания смещает свою международную политику в сторону нелегальной миграции

Испания смещает свою международную политику в сторону нелегальной миграции

Они пытались добраться до Европы, но поплатились жизнью. Смерть более 20 человек при попытке пересечь границу..

Дата загрузки: 2022-06-28

Испания смещает свою международную политику в сторону нелегальной миграции
Они пытались добраться до Европы, но поплатились жизнью.

Смерть более 20 человек при попытке пересечь границу испанского североафриканского анклава Мелилья в пятницу напомнила об опасности морских и сухопутных миграционных путей. Мигранты погибли от давки.

Теперь же Испания надеется, что её новая стратегия убережёт нелегальных искателей убежища от смерти.

[Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании]:
«Мы не можем допустить, чтобы Средиземное море в районе Ливии, Марокко и других стран, а также Атлантический океан и путь между Африкой и Канарскими островами превратились в огромные могилы, где каждый год умирают тысячи людей».

В некоторых регионах Африки усугубился голод из-за нарушения поставок украинского зерна. Испания, её южные соседи и официальные лица ЕС всё больше обеспокоены тем, что ситуация спровоцирует новый поток мигрантов из Сахеля, а также регионов южнее Сахары.

Говорят, цифры уже растут. По неофициальным данным, премьер-министр Педро Санчес уже возродил миграционную политику, законсервированную предыдущими правительствами.

Страна будет работать с африканскими партнёрами, чтобы сдержать миграцию и устранить коренные причины бегства людей, такие как нестабильность экономик и изменение климата.

[Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании]:
«Мы хотим установить хорошие отношения со всеми соседями. И мы совместно будем решать те проблемы, с которыми не сможет справиться в одиночку ни одно даже самое сильное государство».

Как ожидается, на предстоящем саммите НАТО в Мадриде Испания постарается получить доступ к более обширным разведывательным данным, связанным с миграцией.

Она также хочет заручиться поддержкой для защиты от так называемых гибридных угроз. Имеются в виду случаи, когда враждебно настроенные страны используют нелегальную миграцию как рычаг давления.
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