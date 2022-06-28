Испания смещает свою международную политику в сторону нелегальной миграции

Они пытались добраться до Европы, но поплатились жизнью. Смерть более 20 человек при попытке пересечь границу..

Они пытались добраться до Европы, но поплатились жизнью.

Смерть более 20 человек при попытке пересечь границу испанского североафриканского анклава Мелилья в пятницу напомнила об опасности морских и сухопутных миграционных путей. Мигранты погибли от давки.

Теперь же Испания надеется, что её новая стратегия убережёт нелегальных искателей убежища от смерти.

[Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании]:

«Мы не можем допустить, чтобы Средиземное море в районе Ливии, Марокко и других стран, а также Атлантический океан и путь между Африкой и Канарскими островами превратились в огромные могилы, где каждый год умирают тысячи людей».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В некоторых регионах Африки усугубился голод из-за нарушения поставок украинского зерна. Испания, её южные соседи и официальные лица ЕС всё больше обеспокоены тем, что ситуация спровоцирует новый поток мигрантов из Сахеля, а также регионов южнее Сахары.

Говорят, цифры уже растут. По неофициальным данным, премьер-министр Педро Санчес уже возродил миграционную политику, законсервированную предыдущими правительствами.

Страна будет работать с африканскими партнёрами, чтобы сдержать миграцию и устранить коренные причины бегства людей, такие как нестабильность экономик и изменение климата.

[Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании]:

«Мы хотим установить хорошие отношения со всеми соседями. И мы совместно будем решать те проблемы, с которыми не сможет справиться в одиночку ни одно даже самое сильное государство».

Как ожидается, на предстоящем саммите НАТО в Мадриде Испания постарается получить доступ к более обширным разведывательным данным, связанным с миграцией.

Она также хочет заручиться поддержкой для защиты от так называемых гибридных угроз. Имеются в виду случаи, когда враждебно настроенные страны используют нелегальную миграцию как рычаг давления.

Короткая ссылка на эту страницу: