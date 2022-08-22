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Греция выходит из системы надзора за её экономикой со стороны ЕС

Греция выходит из системы надзора за её экономикой со стороны ЕС

Греция выходит из системы усиленного надзора за её экономикой со стороны Европейского союза. Премьер-министр страны Кириакос..

Дата загрузки: 2022-08-23

Греция выходит из системы надзора за её экономикой со стороны ЕС
Греция выходит из системы усиленного надзора за её экономикой со стороны Европейского союза. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис говорит, что «12 лет мучений позади», и что Афины получают больше свободы в принятии политических решений.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«12-летний период, который принёс боль гражданам, привёл к остановке экономики и обострению социальных конфликтов, теперь заканчивается. Начинается период процветания для всех».

С 2018 года экономические показатели и политика Греции тщательно отслеживались. Так ЕС пытался обеспечить проведение реформ, обещанных в рамках трёх международных программ финансовой помощи на общую сумму более 260 миллиардов евро. Деньги выделили ЕС и Международный валютный фонд в период с 2010 по 2015 год.

Теперь же Афины выполнили бОльшую часть обязательств.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Сегодня завершается финансовая помощь и всё, что последовало за ней – невыносимые налоги, сокращение пенсий и заработной платы, банковский контроль, закладывание нашего национального богатства, деградация наших систем обороны, образования и здравоохранения, а также изоляция Греции в Европе и мире».

Греция была вынуждена обратиться за финпомощью в 2010 году. В последующие годы экономика страны сократилась на четверть. Это вызвало большое недовольство в обществе. В итоге в 2015 году к власти пришла крайне левая партия СИРИЗА.

Экс-премьер Алексис Ципрас обещал выйти из соглашений, однако их условия не позволили сделать это сразу.

Программа финансовой помощи завершилась лишь в 2018 году. При этом продолжила действовать система надзора, которая была призвана выявить возможные источники экономических трудностей. Теперь всё это позади.
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