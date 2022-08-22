Греция выходит из системы усиленного надзора за её экономикой со стороны Европейского союза. Премьер-министр страны Кириакос..

Греция выходит из системы надзора за её экономикой со стороны ЕС

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«12-летний период, который принёс боль гражданам, привёл к остановке экономики и обострению социальных конфликтов, теперь заканчивается. Начинается период процветания для всех».

Греция выходит из системы усиленного надзора за её экономикой со стороны Европейского союза. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис говорит, что «12 лет мучений позади», и что Афины получают больше свободы в принятии политических решений.

С 2018 года экономические показатели и политика Греции тщательно отслеживались. Так ЕС пытался обеспечить проведение реформ, обещанных в рамках трёх международных программ финансовой помощи на общую сумму более 260 миллиардов евро. Деньги выделили ЕС и Международный валютный фонд в период с 2010 по 2015 год.

Теперь же Афины выполнили бОльшую часть обязательств.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Греция была вынуждена обратиться за финпомощью в 2010 году. В последующие годы экономика страны сократилась на четверть. Это вызвало большое недовольство в обществе. В итоге в 2015 году к власти пришла крайне левая партия СИРИЗА.

Экс-премьер Алексис Ципрас обещал выйти из соглашений, однако их условия не позволили сделать это сразу.

Программа финансовой помощи завершилась лишь в 2018 году. При этом продолжила действовать система надзора, которая была призвана выявить возможные источники экономических трудностей. Теперь всё это позади.

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