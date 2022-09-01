Вышел долгожданный отчёт УВКПЧ ООН о положении уйгуров в Китае

Произвольные и избирательные аресты мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян – это, возможно, преступление против человечности. Такое..

Произвольные и избирательные аресты мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян – это, возможно, преступление против человечности. Такое заявление сделала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в долгожданном отчёте.

В документе говорится, что в Синьцзяне «серьёзно нарушают права человека», и что имеются «достоверные свидетельства нарушения репродуктивных прав».

Бачелет призвала китайские власти принять незамедлительные меры для освобождения всех, кто содержится в так называемых центрах профессиональной подготовки. Как выяснили в ходе расследований, по факту это тюрьмы, где людей заставляют отказаться от их культуры и веры, а также принуждают изучать труды коммунистических вождей и слушать пропаганду.

Согласно сообщениям СМИ, в прошлом месяце власти КНР отправили Бачелет письмо с требованием не выпускать отчёт. Оно якобы было подписано 40 другими странами. При этом сама Верховный комиссар сказала, что её офис не реагирует на такое давление.

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Впрочем, в адрес бывшего президента Чили уже давно звучит критика, что она проявляет излишнюю мягкость к Пекину. Она выпустила отчёт о ситуации уйгуров с задержкой – всего за несколько минут до истечения её четырёхлетнего срока на посту.

Защитники Бачелет говорят, что она смогла добиться редкой поездки Верховного комиссара ООН в Китай, а также договорилась о доступе наблюдателей в Венесуэлу.

Мишель Бачелет когда-то была политическим заключённым при чилийском диктаторе Аугусто Пиночете, а затем стала президентом Чили. Она лечила детей, подвергшихся пыткам, и обещала защищать права человека, когда стала работать в ООН. Верховным комиссаром была с 2018-го.

После выхода на пенсию планирует вернуться в Чили. Кто станет её преемником на посту в ООН, пока неизвестно.

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