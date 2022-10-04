Сербия, Венгрия и Австрия придумали новые методы сдерживания потока мигрантов

Как сдержать поток нелегальных мигрантов, снова обсудили лидеры Сербии, Венгрии и Австрии. Они встретились в Будапеште..

Как сдержать поток нелегальных мигрантов, снова обсудили лидеры Сербии, Венгрии и Австрии. Они встретились в Будапеште и договорились принять новые меры, поскольку давление на границы этих балканских стран продолжает расти.

По данным Frontex, за первые восемь месяцев этого года на внешних границах ЕС с Западными Балканами зафиксировали более 86 тысяч незаконных пересечений. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Участники встречи договорились останавливать мигрантов уже на границе с Северной Македонией. Это облегчит обстановку на венгерско-сербской границе. Также планируют быстрее депортировать тех, кому въезд запретят.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«Нам нужно создать миграционные зоны, как говорят в Брюсселе – горячие точки за пределами ЕС. Мы призываем изменить законы Евросоюза. Прошения о предоставлении убежища должны подавать только за пределами ЕС. И разрешение на въезд в Европу нельзя выдавать, пока не рассмотрят заявку. Вот в этом случае наши проблемы будут решены». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Нам нужно изменить правовую ситуацию в Европейском союзе, создать эффективные процедуры предоставления убежища, а также быстрой репатриации людей, которым не разрешено оставаться».

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна изменит визовую политику. Мигранты не смогут использовать её как первое государство въезда в ЕС. Он также добавил, что заметно увеличилось число людей, прибывающих из Сирии, Пакистана и Афганистана.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«К концу года Сербия значительно гармонизирует свою визовую политику с политикой Евросоюза. Это первый шаг к остановке тех, кто использует Сербию в качестве пункта въезда для дальнейшей нелегальной миграции на Запад».

Frontex отмечает, что западно-балканский маршрут остаётся наиболее активным для миграции в ЕС.

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