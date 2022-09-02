Уйгуры в Турции недовольны новым отчётом ООН о ситуации в Китае

Уйгурка Мукрим вытирает слёзы, комментируя новый международный отчёт ООН о положении её соотечественников в Китае. Она..

[Мукрим Абитоглу, представительница уйгуров в Турции]:

«Прошло пять лет. Китай убивает нашу молодежь, оставляет наших детей сиротами, поэтому того, что ООН делает сейчас, недостаточно. Если бы в мире была человечность, Китай не зашёл бы так далеко».

Уйгурка Мукрим вытирает слёзы, комментируя новый международный отчёт ООН о положении её соотечественников в Китае. Она недовольна, что документ вышел слишком поздно.

Мукрим живёт с дочерью в Турции. Сюда она приехала, спасаясь от гонений в КНР. Последние пять лет она не может получить информацию о своём муже и двух других детях.

[Мукрим Абитоглу, представительница уйгуров в Турции]:

«Мы подали жалобы в 15 странах. Приезжали журналисты. Мы говорили с ними, но ничего хорошего не было. Мы не можем получить никаких новостей».

В отчёте УВКБ ООН, который вышел 31 августа, сказано, что в отношении уйгуров и других мусульман в Китае применяют произвольные и избирательные аресты, и что это может быть преступлениями против человечности.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая подверглась критике со стороны некоторых дипломатов и правозащитных организаций за слишком мягкое отношение к Китаю, опубликовала документ всего за несколько минут до истечения её четырехлетнего срока полномочий. Она посетила Китай в мае.

Уйгуры, проживающие в Турции, разочарованы.

[Абдусселам Теклимакан, глава восточно-туркестанского движения]:

«Этот отчёт не должен был появиться в середине 2022 года. После сообщения в 2019 году возникла необходимость в срочном расследовании, поскольку эту ситуацию нельзя откладывать на потом. Когда уничтожают нацию, нельзя смотреть на это несколько лет».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало китайским властям немедленно освободить всех, кто находится в заключении. По данным расследований, в так называемых центрах профессиональной подготовки в регионе Синьцзян может содержаться до миллиона уйгуров.

Компартия Китая решительно отрицает какие-либо нарушения. Между тем, в ЕС говорят, что сейчас внимательно изучают отчёт и в ближайшее время дадут свой ответ.

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