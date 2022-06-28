В Турции наводнением смыло мост

Драматичные кадры с северо-запада Турции. На них видно, как наводнением сносит мост. Инцидент произошёл в городе..
Дата загрузки: 2022-06-28
Драматичные кадры с северо-запада Турции. На них видно, как наводнением сносит мост. Инцидент произошёл в городе Инеболу в Черноморском регионе.
Наводнения начались из-за сильных ливней и охватили шесть провинций страны. Реки вышли из берегов, страдают окрестные жилые районы. Затоплены первые этажи зданий.
Для помощи людям направили 2,5 тысячи спасателей. В трёх провинциях несколько сотен людей были эвакуированы. Местная гуманитарная организация также предоставила людям лодки для передвижения по затопленным улицам.
В регионе продолжает действовать красное предупреждение об опасности наводнений.
По словам властей, о погибших и пропавших без вести пока сообщений не поступало. Жителей пострадавших районов просят без острой необходимости не покидать своих домов.
Напомним, в августе прошлого года в результате наводнений в трёх северо-западных провинциях Турции погибло 82 человека.
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