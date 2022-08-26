99 спасённых в море мигрантов не могут сойти на берег с 16 августа. Ни одна страна..

Дрейфует в море: судно с 99 мигрантами не пускают в ЕС

99 спасённых в море мигрантов не могут сойти на берег с 16 августа. Ни одна страна ЕС пока не захотела их принять. Мигранты находятся на борту судна испанской некоммерческой организации Open Arms.

Искателей лучшей жизни подобрали в 50 километрах от берега Сицилии. В деревянной лодке был 101 человек. Одному мужчине срочно требовалась медицинская помощь. Ему и его спутнику разрешили высадиться в Италии. Остальные ждут дальнейшей судьбы на дрейфующем судне.

[Дэвид Льядо, сотрудник организации Open Arms]:

«Напряжённость быстро растёт из-за неопределённости, поскольку непонятно, почему нас не пускают в порт для высадки этих людей. Нам нужно как можно скорее зайти в безопасный порт, чтобы людям на борту не пришлось страдать и чтобы их психологическое состояние не ухудшилось».

Судно Open Arms запросило разрешения причалить в порту Мальты, но получило отказ. Потом отправило запрос в Италию. Итальянские власти ответили, что судно под испанским флагом должно решать такие вопросы с правительством Испании.

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По словам представителей благотворительной организации, они попросили испанские власти урегулировать ситуацию. Однако министерство транспорта страны заявило, что не получало от Open Arms запросов на швартовку в испанском порту.

Между тем итальянский высокопоставленный чиновник, не назвавший своё имя, сообщил, что за последние недели в Италию прибыло много мигрантов. Власти торопятся быстрее обработать их заявки.

Свежих данных о ситуации в Испании пока нет. Но известно, что на Канарские острова у берегов Африки стало прибывать на 26% мигрантов больше, чем в прошлом году.

Организация Open Arms занимается поиском и спасением мигрантов в море с 2015 года. Она существует на небольшие частные пожертвования.

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