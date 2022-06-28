fb pixel
Телеканал NTD

Древняя лодская мозаика вернулась в Израиль после мирового турне

Древняя лодская мозаика вернулась в Израиль после мирового турне

Её создали 1700 лет назад, а через какое-то время она оказалась скрытой от человеческих глаз. Прошли..

Дата загрузки: 2022-06-28

Древняя лодская мозаика вернулась в Израиль после мирового турне

Её создали 1700 лет назад, а через какое-то время она оказалась скрытой от человеческих глаз. Прошли века, и по воле случая это произведение искусства снова предстало перед людьми. Это знаменитая лодская мозаика, найденная в пригороде Тель-Авива в 1996 году.

Последние десять лет она путешествовала за рубежом. Её выставляли в лучших музеях мира. А сейчас она вернулась в «Археологический центр лодской мозаики» в Израиль.

Размер древнего изделия – 17 на 9 метров. Оно украшало пол виллы, принадлежавшей зажиточному человеку.

[Хагит Торге, археолог]:

«Мозаичный пол типичен для зданий III и IV веков. Владелец, вероятно, был очень богатым торговцем, поскольку путешествовал по всему миру. Ему были знакомы корабли, он видел рыб и разных животных, изображённых на мозаике».

Корабли на мозаике – это римские торговые суда. Также есть изображения диких животных и мифических существ. При этом людей среди них нет. Поэтому учёные считают, что мозаику мог заказать еврей, который не хотел видеть в своём доме изображения римских богов.

Артефакт нашли строители, расширявшие улицу в Лоде. Это один из самых больших и хорошо сохранившихся мозаичных полов, найденных в Израиле.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...