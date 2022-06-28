Древняя лодская мозаика вернулась в Израиль после мирового турне

Её создали 1700 лет назад, а через какое-то время она оказалась скрытой от человеческих глаз. Прошли..

Её создали 1700 лет назад, а через какое-то время она оказалась скрытой от человеческих глаз. Прошли века, и по воле случая это произведение искусства снова предстало перед людьми. Это знаменитая лодская мозаика, найденная в пригороде Тель-Авива в 1996 году.

Последние десять лет она путешествовала за рубежом. Её выставляли в лучших музеях мира. А сейчас она вернулась в «Археологический центр лодской мозаики» в Израиль.

Размер древнего изделия – 17 на 9 метров. Оно украшало пол виллы, принадлежавшей зажиточному человеку.

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Корабли на мозаике – это римские торговые суда. Также есть изображения диких животных и мифических существ. При этом людей среди них нет. Поэтому учёные считают, что мозаику мог заказать еврей, который не хотел видеть в своём доме изображения римских богов.

Артефакт нашли строители, расширявшие улицу в Лоде. Это один из самых больших и хорошо сохранившихся мозаичных полов, найденных в Израиле.

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